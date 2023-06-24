سقيا المياه بطريق الحج القديم.. شاهد على عناية السعودية بضيوف الرحمن

جدة - نرمين السيد - كانت الأسبلة من أهم وسائل السقيا التى كانت توضع على طرق الحجاج والمعتمرين قديماً، بهدف توفير المياه لقوافل الحجيج وقاصدى بيت الله الحرام، من خلال حفر آبار المياه، وإنشاء محطات للاستراحة والتزود بالماء مجانًا.





وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، فى تقرير لها اليوم السبت، أن أسبلة المياه تقع على طريق مكة، جدة القديم، وهى سبيل الحديبية، وسبيل حداء، وسبيل أم الجود، وقد جُددت على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود عام 1942م، ويُمد سبيل الحديبية بالمياه عبر قناة موصولة ببئر الحديبية، التى تبعد عنه حوالى 300 م، أمّا سبيلى حداء وأم الجود فيمدّان بالمياه من آبار ملاصقة لهما، والأسبلة أحواض مسقوفة مستطيلة الشكل، تمتاز بواجهات هرمية تعلوها البسملة، كما تضم واجهتها فتحات للسقيا، لتكون محطة راحة وشرب ماء للمارين بها.

وفى عهد حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لهذا العام عزَّزت شركة نقل وتقنيات المياه خطط الإمداد لهذا العام فى منظومة نقل مياه الشعيبة - مكة المكرمة فتم رفع الاعتمادية فى محطات الضخ التابعة لأنظمة النقل إلى 120% لضخ كميات مياه تُقدر بـ 55.540.000 متر مكعب من المياه لمنطقة مكة المكرمة خلال الموسم منها (22,310,000) متر مكعب إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، إضافة إلى رفع الخزن التشغيلى فى المناطق الطرفية بمكة المكرمة لأكثر من 98%.

فيما كشفت جمعية "سقيا الماء" بمنطقة مكة المكرمة، عن مواصلة الجمعية تنفيذ برامج سقيا المعتمرين وقاصدى بيت الله الحرام بتوفير 20 مليون عبوة من المياه النقية والباردة خلال العام، بالإضافة إلى اعتمادها قرابة 8 ملايين عبوة لبرنامج سقيا الحجاج، و8 برادات للحجاج فى عرفة ومزدلفة، فضلاً عن عدد المستفيدين من برامج السقيا فى منافذ الحرم المكى بأكثر من 3 ملايين مستفيد.

ويأتى مسمى سبيل من مصطلح "تسبيل الماء" بمعنى توزيعه أو صبه، وعرف إنشاء الأسبلة فى الجزيرة العربية، وهى منشآت معمارية قادمة من الثقافة الإسلامية التى تحث على سقيا المياه، ولا سيما أنها مقدمة لضيوف الرحمن، وقد بنيت بطريقة تقليدية باستخدام مواد محلية، بتصميم يمكنك من الاطلاع على نمط معمارى إسلامى عريق متدفق المياه.