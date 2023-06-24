الإفتاء: زيارة مقامات آل بيت النبوة فى الأراضى المقدسة من أقرب القربات

جدة - نرمين السيد - قالت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، إن زيارة مقامات آل بيت النبوة والصحابة والشهداء والصالحين، فى الأراضى المقدسة من أقرب القربات، مضيفة أن زيارة القبور على جهة العموم مندوب إليها شرعًا، فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: «زُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ» أخرجه مسلم.





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