الوثائقية- أستون هيلى 3000 البريطانية.. عندما تتجسد العراقة فى سيارة (صور)

جدة - نرمين السيد - نشرت قناة الوثائقية، خلال منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، صورا ومعلومات عن السيارة أستون هيلى 3000 والتى تصنعها شركة شركة دونالد هيلى للسيارات البريطانية.





وتعتبر أستون هيلى 3000، من السيارات الكلاسيكية الرائدة، والتى عرفت أيضا بـ"هيلى الكبيرة"، كما تمتلك محرك بقوة 6 سلندر مع 3 مزيجات كربونية، وهى خليط لسيارة مفتوحة بمقعدين.

كانت هذه السيارة مشروعًا تعاونيًا بين شركة أستون وشركة دونالد هيلى للسيارات.

وتضم القائمة الأولية لمحتوى قناة الوثائقية نحو 31 فيلما ضخما، وتشمل أفلام وثائقية تاريخية وعسكرية ودينية وسياسية، ورياضية، وفنية، وغيرها.

وانطلق بث قناة الوثائقية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مساء الأحد الموافق 19 فبراير 2023، بالسلام الوطنى، على تردد 12303، معدل ترميز 27500، استقطاب: أفقى/ H.