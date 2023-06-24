جدة - نرمين السيد - نشرت قناة «الوثائقية»، اليوم السبت، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، صورا من الفيلم الوثائقى أشرس حيوانات العالم، والذى أذاعته القناة، وتحدثت فيه عن الحرباء والمعروفة أنه يمتد لسانها ضعف طول جسمها.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحرباء ذات اللسان الطويل.. عين الوثائقية على عظمة الخالق (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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