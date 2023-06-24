قناة الناس.. هل يجوز الاقتراض من أجل أداء فريضة الحج؟ (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عصام الروبى، أحد علماء الأزهر الشريف، فى برنامج "آيات بينات"، على قناة الناس، إن هناك بعض الناس ربما يكلفون أنفسهم ما لا يطيقون، مضيفًا أن الشخص إذا كان ليس قادرًا أن يحج بيت الله، فلماذا يأخذ دينًا أو قرضًا؟، لافتًا إلى أن الحج ليس واجبًا عليه من الأساس، فقال تعالى: "لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها".





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