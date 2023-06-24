ميزة جديدة من واتساب متعلقة بالرسائل

جدة - نرمين السيد - ويحرص واتساب على دفع التحديثات التى تدعم تحسين تجربة المستخدم، ومن جديد يجهز مطورى تطبيق المراسلات الفورية قريبًا لإضافة ميزة جديدة.
وتتيح الميزة الجديدة للمستخدمين تثبيت الرسائل ومحداثات المجموعات، وتم رصد الميزة الجديدة فى الإصدار التجريبى للتطبيق الذى انطلق فى "Google Play Beta" برقم 2.23.13.11.
ومن المفترض أن يستطيع المستخدمين من خلال ميزة تثبيت الرسائل إلقاء الضوء على رسائل معينة فى المحادثات لتجربة سلسلة فى العودة للرسائل فى المستقبل، بحسب ما ذكره موقع "unlimit-tech" التقنى.
ويتم تثبيت الرسائل فى الجزء العلوى من المحادثة لتبقى المعلومات الهامة والإعلانات بشكل بارز يظهر بوضوح بين الرسائل، ويمكن كذلك من خلال الميزة الجديدة تحديد وقت لتثبيت الرسائل أو الإعلانات الهامة حيث يتوفر للمستخدمين 3 من الفترات للاختيار بين 24 ساعة أو 7 أيام أو 30 يوم.
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