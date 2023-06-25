دار الإفتاء توضح حكم ترك العقيقة من المستطيع على أدائها

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء إن ترك العقيقة للمستطيع تفويت لثواب عظيم وأثر جليل، فالعقيقة سنة مؤكدة عن سيدنا النبى صلى الله عليه وآله وسلم، وقد حثَّ عليها، مضيفة أنه لا بأس أن يُذبح لعقيقة المولود شاة واحدة كما هو قول جماعة من الفقهاء، ويستوى فى ذلك الذكر والأنثى، وهو فعل النبى صلى الله عليه وآله وسلم، لما رُوى عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ "عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَبْشًا كَبْشًا"، رواه أبو داود، فإن ذبح عن الذكر شاتين وعن الأنثى شاة كان ذلك أفضل.

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