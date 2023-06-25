جولة مع جوارديولا بين معالم مصر (صور)

جدة - نرمين السيد - وحرص جوارديولا، اليوم الأحد، على زيارة مدينة الأقصر بصحبة أسرته، وحلق بالبالون فى سماء المدينة على ارتفاع 1400 قدم فوق سطح الأرض، فيما التقط صورا تذكارية للمكان معبرا عن سعادته بروعة المنظر.

كما زار أمس السبت، معابد الكرنك، وكان فى استقباله الطيب غريب مدير بمعابد الكرنك، وصلاح الماسخ مدير بمعابد الكرنك، وسط أجواء من البهجة، حيث شاهد المعالم الأثرية المصرية، وعبر عن انبهاره الشديد بروعتها.

والتقط مدرب النادى الإنجليزى صورا عند تماثيل الكِباش فى الفناء الأول وصالة الأعمدة، كما زار أيضا البحيرة المقدسة ومسلة حتشبسوت والجعران المقدس.

ومن المقرر أن يزور اليوم معبدحتشبسوت بالدير البحرى، وتمثالا ممنون ومعبدمدينة هابو.

وتتضمن زيارة بيب جوارديولا، الذهاب إلى مقابر توت عنخ آمون وسبتى الأول ونفرتارى بوادى الملوك والملكات، ثم يعود إلى الفضية العائمة لاستكمال رحلته إلى أسوان.