عامل يرتدى بدلة نفاثة لتوصيل البيتزا للزبائن فى وقت قياسى

جدة - نرمين السيد - وحرصت الشركة على توصيل البيتزا للزبائن من خلال عامل يرتدى بدلة "جيت باك" النفاثة. وظهر مقطع الفيديو لعامل توصيل البيتزا وهو مرتديا بدلة "جيت باك" النفاثة، ضمن مهرجان فى مدينة جلاستو البريطانية. وجاء بالفيديو العامل وهو يأخذ صناديق البيتزا من أحد المطاعم وبدأ يحلق على ارتفاع أمتار. ووصل العامل للمهرجان فى أجواء من الدهشة لدى الحاضرين متابعين لمشهد العامل وهو يحط حاملا البيتزا. ولجأت الشركة إلى تلك التجربة لأجل التواكب مع أشكال التكنولوجيا الحديثة والخدمة السريعة، وفقا لـ "ميرور البريطانية".

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