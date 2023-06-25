حفل عشاء خاص لجوارديولا وأسرته داخل معبد الأقصر التاريخ\ى

جدة - نرمين السيد - وجرى تجهيز خيمة صغيرة داخل المعبد تضم طاولة واحدة مكونة من 5 مقاعد لجوارديولا وأسرته فقط؛ للاستمتاع بمفردهم داخل المعبد فى فتح خاص وعشاء ملوكي؛ يليق بأهم مدرب فى العالم حالياً. وقال الخبير السياحى محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر وأسوان، إن جوارديولا وصل برفقة أسرته - فى طائرة خاصة صباح اليوم - واستهل رحلته السياحية بزيارة معابد الكرنك ثم معبد الأقصر، واستقر فى الظهيرة فى "دهبية نيلية"، وبعدها حفل عشاء داخل معبد الأقصر.

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