لحل مشكلة إيقاف الجهاز.. ميزة جديدة فى «Windows 11»

جدة - نرمين السيد - وينزعج الأفراد عند توقف الجهاز وخصوصا فى حالة القيام بأحد الأعمال المهمة. وأشار تقرير فى موقع "Windows Central" إلى وجود ميزة مخفية فى نظام التشغيل "Windows 11"، حيث يتم من خلالها السيطرة على المشكلة ومعالجة فى وقت سريع. ولفت خبراء التقنية إلى أنه يمكن الضغط على بضعة مفاتيح لإعادة تشغيل الجهاز وهى ميزة تدعى "إعادة التشغيل فى حالة الطوارئ". ولاستخدامها يمكن الضغط على Ctrl أثناء النقر على Power، ويظهر وقتها قائمة الطوارئ ويضغط المستخدم على موافق لإعادة التشغيل.

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