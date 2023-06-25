بتكلفة 74 مليون دولار.. إطلاق القمر الصناعى «مصر سات 2» أكتوبر المقبل

جدة - نرمين السيد - وقال الرافعى، فى تصريحات، إنه تم الانتهاء من أعمال تجميع واختبار القمر الصناعى "مصر سات 2" بالتعاون مع الجانب الصينى بتكلفة 74 مليون دولار منحة من الصين، ومن المقرر أن يغادر القاهرة يوم 28 يونيو الحالى للصين استعدادا لإجراء التجارب النهائية عليه قبل عملية الإطلاق.

وأضاف أن مصر سات 2 مشروع مشترك بين وكالة الفضاء المصرية ونظيرتها الصينية، وهو التعاون الثانى بين مصر والصين فى مجال الفضاء وذلك بعد مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية فى المدينة الفضائية المصرية.

وعن مواصفات القمر الصناعى مصر سات 2، أوضح أن مصر سات 2 من الأقمار متوسطة الحجم، وزنه نحو 350 جراما وعمره الافتراضى 5 سنوات مزود بكاميرا تصوير عالية الدقة تبلغ 2 متر أبيض وأسود و8 أمتار صور ملونة وسوف يساعد مصر فى خططها التنموية فى العديد من المجالات.

وأشار إلى أنه سيتم استخدام صور القمر مصر سات 2 فى تعظيم الاستفادة من موارد الدولة ومنها على سبيل المثال لا الحصر تحديد أنواع المحاصيل الزراعية وتوزيعها فى القطر المصرى طبقا لطبيعة التربة والأجواء، التخطيط العمرانى، متابعة تغييرات الشواطئ وخاصة فى السواحل الشمالية للبلاد ومنطقة الدلتا، تتبع مصادر المياه ومسارات الأنهار، والتعدى على الأراضى المملوكة للدولة وغيرها من التطبيقات الحيوية.

وأكد أن مصر سات تم تجميعه واختباره فى أول تشغيل تجريبى لمركز التجميع والتكامل والاختبار بمقر وكالة الفضاء المصرية، الذى يعد الأكبر من نوعه فى الشرق الأوسط، الأمر الذى يمثل إنجازا جديدا فى صناعة الفضاء والأقمار الصناعية فى مصر.

وكانت وكالة الفضاء المصرية قد نظمت احتفالية بمناسبة إنهاء أعمال تجميع واختبار القمر الصناعى "مصر سات 2" وذلك بمقر الوكالة بحضور وزيرة التعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط، والرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية الدكتور شريف صدقى، وسفير الصين بالقاهرة لياو لى تشيانج، إلى جانب لفيف من ممثلى الصين والحكومة المصرية.