لا عرجاء أو عوراء.. محظورات الأضحية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويرصد الإنفوجراف التالى العيوب المحظور وجودها فى الأضحية.

ووفق الأزهر لا تجزئ فى الأضحية:

ـ العوراءُ البيِّنُ عَوَرُها، أى التى انخسفت عينُها، أمَّا التى عَوَرُها ليس ببيّنٍ فتُجزئ.

ـ المريضةُ البَيِّنُ مرضُها، والمرض البَيِّن هو الذى يؤثر على اللحم بحيث لا يُؤكل كالجرباء، فإنها لا تُجزئ، ويُلحَق بالمريضة الشَّاة التى صُدم رأسُها بشيء، أو تردَّت من عُلو، فأغمى عليها.

ـ العرجاءُ البيِّنُ ظلعُها، فإن كان العرج يسيرًا، فهذا معفو عنه، وضابط ذلك أنها إنْ أطاقت المشى مع مثيلتها الصَّحيحة وتابعت الأكل والرعى والشُّرب، فهى غير بيِّنة العرج وتُجزئ.

ـ الكسيرة أو العجفاء التى لا تُنْقِى، وهى الهزيلة التى لا مخَّ فى عظمها المجوَّف لشدة ضعفها ونحافتها، فهذه لا تُجزئ، وهذا يعرفه أهل الخبرة، وعلامة ذلك: عدم رغبة الشاة فى الأكل.

ويدل على ما ذكر قول سيدنا رَسُولِ الله ﷺ: «أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِى لَا تُنْقِى» [أخرجه أبو داود والنَّسائى].