مسجد نمرة.. 9 خطباء يتناوبون على منبره خلال 4 عقود ماضية

جدة - نرمين السيد - تناوب على إلقاء خطبة عرفة بمسجد نمرة على مدار أربعة عقود ماضية تسعة خطباء خلال الفترة من عام 1402 هجرية وحتى عامنا الحالى 14444 هجرية، كان أكثر من قام بإلقاء الخطبة هو الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، بـ34 خطبة، بدأها 1402 إلى 1436هـجرية.





وكشفت إمارة مكة المكرمة، عن أبرز الشيوخ الذين ألقوا خطبة عرفات فى مسجد نمرة، على مدار 41 عاما، بدأت منذ عام 1402 هجرية حتى عام 1444 هجرية، بدأت بالشيخ الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حتى 1436.

وقام بإلقاء خطبة عام 1437 الشيخ عبد الرحمن السديس، وفى عام 1438 ألقى الخطبة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثرى، ثم فى عام 1439 الشيخ حسين بن عبد العزيز آل الشيخ، وفى 1440 الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ.

وفى عام 1441 ألقى الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع، خطبة يوم عرفة، و1442 الشيخ بندر بن عبد العزيز بليلة، بينما كان خطيب عرفة العام الماضى ، هو الشيخ محمد بن عبد الكريم .

تجدر الإشارة إلى أنه يوم غد الإثنين سوف يتوجه حجاج بيت الله الحرام نحو مشعر "منى" لقضاء يوم التروية استعداد للوقوف بعرفة يوم الثلاثاء القادم.