جدة - نرمين السيد - توجهت كاميرا "القاهرة الإخبارية" إلى مدينة دمشق والتقت بأحد شيوخ المهنة، الذى أكد أن تاريخ وجود البروكار فى سوريا يعود إلى 1200 عام، ويأتى إليها الناس من دول العالم، خصوصا العربية والخليج العربى، لشراء البضائع والمفارش المُطرزة وكل شىء له علاقة بالشرقيات، والتى مازالت يجرى تصديرها للخارج، رغم الأزمة التى تمر بها الصناعة.
تعديلات وتحسينات طرأت على قماش البروكار (الدمقس) ويصنع القماش من خيوط الذهب والفضة والحرير الطبيعى، وتنفرد به دمشق منذ القدم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر يرجع تاريخها إلى 1200 عام.. «البروكار» إحدى حرف دمشق التى شغلت العالم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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