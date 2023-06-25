يرجع تاريخها إلى 1200 عام.. «البروكار» إحدى حرف دمشق التى شغلت العالم

جدة - نرمين السيد - توجهت كاميرا "القاهرة الإخبارية" إلى مدينة دمشق والتقت بأحد شيوخ المهنة، الذى أكد أن تاريخ وجود البروكار فى سوريا يعود إلى 1200 عام، ويأتى إليها الناس من دول العالم، خصوصا العربية والخليج العربى، لشراء البضائع والمفارش المُطرزة وكل شىء له علاقة بالشرقيات، والتى مازالت يجرى تصديرها للخارج، رغم الأزمة التى تمر بها الصناعة.

تعديلات وتحسينات طرأت على قماش البروكار (الدمقس) ويصنع القماش من خيوط الذهب والفضة والحرير الطبيعى، وتنفرد به دمشق منذ القدم.