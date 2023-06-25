بمشاركة 58 روبوتا.. سويسرا تستضيف القمة العالمية للذكاء الاصطناعى فى يوليو

جدة - نرمين السيد - يعقد الاتحاد الدولى للاتصالات، القمة العالمية للذكاء الاصطناعى، التى تعزز الذكاء الاصطناعى لدفع التنمية المستدامة، خلال الفترة من 6 إلى 7 يوليو، وينضم مبتكرو الذكاء الاصطناعى والروبوتات والعاملين فى مجال التقنية إلى قادة العمل الإنسانى، فى جنيف السويسرية.





وستضم القمة العالمية للذكاء الاصطناعى من أجل الصالح العام أكثر من 58 روبوتًا، يتم تجميعها معًا لأول مرة فى حدث واحد وستعرض الروبوتات قدراتها، من خلال مكافحة الحرائق وتقديم المساعدة إلى توفير الرعاية الصحية والزراعة بشكل مستدام، فيما ستعرض الشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم حلول الذكاء الاصطناعى الخاصة بهم، لتعزيز أهداف التنمية المستدامة، وفقا لما جاء فى "القاهرة الإخبارية".

ومن جانبها؛ أكدت دورين مارتن، الأمينة العامة للاتحاد الدولى للاتصالات، أن من مصلحة الجميع تشكيل الذكاء الاصطناعى لاستخدامه فى سباق التقدم، لافتة إلى أهمية تنوع المصالح لضمان أن يكون الذكاء الاصطناعى حافزًا قويًا للتقدم فى أهداف التنمية المستدامة.

ووفق الاتحاد الدولى للاتصالات ستستضيف القمة مائدتين مستديرتين، تضم صانعى السياسات، والدبلوماسيين، والمديرين التنفيذيين فى الصناعة والأكاديميين، وشركاء الأمم المتحدة، وستتناول مناقشات مهمة حول الحواجز اللازمة للذكاء الاصطناعى الآمن والمسؤول والتطوير المحتمل لأطر حوكمة الذكاء الاصطناعى العالمية.

ستوضح القمة العالمية للذكاء الاصطناعى من أجل الصالح العام، التى تستمر يومين، وينظمها الاتحاد الدولى للاتصالات، مع 40 وكالة من وكالات الأمم المتحدة، كيف يمكن للتقنيات الجديدة أن تدعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة "SDGs" فى مجالات مثل مكافحة أزمة المناخ وتعزيز الاستجابة الإنسانية؟.

سيكون الذكاء الاصطناعى التوليدى والتعاون بين الإنسان والآلة موضوعات رئيسية، وسط إطلاق الأدوات التى بدأت فى تغيير طريقة تفكيرنا فى الإبداع والإنتاجية.