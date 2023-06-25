استعدادا للعيد.. طريقة معرفة اللحوم الطازجة غير الفاسدة

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جدة - نرمين السيد - ويحتار البعض وخصوصا مع اقتراب حلول أيام عيد الأضحى المبارك حول التمييز بين اللحوم، لتفادى الأضرار الصحية.
وأشارت الصحة إلى أن اللحوم الطازجة تتميز بلونين وهما: الأحمر أو الطوبى الفاتح، لذا يجب التركيز على لونها أولا.
وأَضافت الصحة أن الدهون الصالحة تتميز باللون الفاتح، لذا يسهل التمييز ومعرفة اللحوم الطازجة غير الفاسدة.
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