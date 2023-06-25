استعدادا للعيد.. طريقة معرفة اللحوم الطازجة غير الفاسدة

جدة - نرمين السيد - ويحتار البعض وخصوصا مع اقتراب حلول أيام عيد الأضحى المبارك حول التمييز بين اللحوم، لتفادى الأضرار الصحية.

وأشارت الصحة إلى أن اللحوم الطازجة تتميز بلونين وهما: الأحمر أو الطوبى الفاتح، لذا يجب التركيز على لونها أولا.

وأَضافت الصحة أن الدهون الصالحة تتميز باللون الفاتح، لذا يسهل التمييز ومعرفة اللحوم الطازجة غير الفاسدة.