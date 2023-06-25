جدة - نرمين السيد - نشرت قناة «الوثائقية»، اليوم الأحد، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، صورا من الفيلم الوثائقى الحواس الخارقة، والذى أذاعته القناة، وتحدثت فيه عن حيوانات "البيلبى" التى تعيش فى الصحراء.





وأوضح الفيلم، أن حيوانات "البيلبى" تعيش بوسط أستراليا، تعمل فى الليل لتجنب حر النهار، وتتميز بأذنين تشبهان أذنى الأرنب، تمنحانها حاسة سمع قوية، ويقال إنهما تسمحان لها بتعديل حرارة الجسم. وتضم القائمة الأولية لمحتوى قناة الوثائقية نحو 31 فيلما ضخما، وتشمل أفلام وثائقية تاريخية وعسكرية ودينية وسياسية، ورياضية، وفنية، وغيرها. وانطلق بث قناة الوثائقية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مساء الأحد الموافق 19 فبراير 2023، بالسلام الوطنى، على تردد 12303، معدل ترميز 27500، استقطاب: أفقى/ H.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أذنه تشبه الأرنب.. الوثائقية تكشف كل التفاصيل عن حيوانات البيلبى (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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