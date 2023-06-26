موعد صلاة عيد الأضحى 2023

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جدة - نرمين السيد - وكانت دار الإفتاء قد نشرت عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" مواقيت صلاة عيد الأضحى فى القاهرة والمحافظات.
يذكر أن يوم الثلاثاء الموافق 9 ذى الحجة 1444 هجريًا، والموافق 27 يونيو 2023 ميلاديًا هو يوم عرفة "وقفة عرفات"، ويوم الأربعاء الموافق 10 ذى الحجة 1444 هجريًا، و28 يونيو 2023 ميلاديًا هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.
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