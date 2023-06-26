لايف ستايل

موعد صلاة عيد الأضحى 2023

0 نشر
أحمد رجب 2023-06-25 21:41 0 تبليغ

  • 1/10
  • 2/10
  • 3/10
  • 4/10
  • 5/10
  • 6/10
  • 7/10
  • 8/10
  • 9/10
  • 10/10

جدة - نرمين السيد - وكانت دار الإفتاء قد نشرت عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" مواقيت صلاة عيد الأضحى فى القاهرة والمحافظات.

يذكر أن يوم الثلاثاء الموافق 9 ذى الحجة 1444 هجريًا، والموافق 27 يونيو 2023 ميلاديًا هو يوم عرفة "وقفة عرفات"، ويوم الأربعاء الموافق 10 ذى الحجة 1444 هجريًا، و28 يونيو 2023 ميلاديًا هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

صلاة العيد

موعد صلاة العيد

موعد صلاة العيد 2023

موعد صلاة عيد الأضحى 2023

صلاة العيد

صلاة العيد

صلاة العيد فى القاهرة

صلاة العيد فى الجيزة

صلاة العيد فى الإسكندرية 

موعد صلاة العيد

موعد صلاة العيد فى الصعيد

موعد صلاة العيد فى محافظات الصعيد

موعد صلاة العيد فى سوهاج

موعد صلاة العيد فى أسوان

موعد صلاة العيد فى قنا

موعد صلاة العيد فى دمياط

موعد صلاة العيد

موعد صلاة العيد فى المحلة

موعد صلاة العيد فى السادات

موعد صلاة العيد نجع حمادى 

موعد صلاة العيد

موعد صلاة العيد فى الأقصر

موعد صلاة العيد فى اسنا 

موعد صلاة العيد فى القاهرة الجديدة 

موعد صلاة فى ادفو 

موعد صلاة العيد

موعد صلاة العيد فى المنصورة الجديدة

موعد صلاة العيد فى بنى مزار

موعد صلاة العيد فى بدر

موعد صلاة العيد فى العاصمة الإدارية الجديدة 

موعد صلاة العيد

موعد صلاة العيد فى الحامول

موعد صلاة العيد فى راس صدر

موعد صلاة العيد فى دهب

موعد صلاة العيد فى بلطيم

موعد صلاة العيد فى مرسى علم 

موعد صلاة العيد فى طابا 

موعد صلاة العيد

موعد صلاة العيد 

صلاة العيد 2023

عيد الأضحى 

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد صلاة عيد الأضحى 2023 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

قد تقرأ أيضا