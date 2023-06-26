جدة - نرمين السيد - وكانت دار الإفتاء قد نشرت عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" مواقيت صلاة عيد الأضحى فى القاهرة والمحافظات. يذكر أن يوم الثلاثاء الموافق 9 ذى الحجة 1444 هجريًا، والموافق 27 يونيو 2023 ميلاديًا هو يوم عرفة "وقفة عرفات"، ويوم الأربعاء الموافق 10 ذى الحجة 1444 هجريًا، و28 يونيو 2023 ميلاديًا هو أول أيام عيد الأضحى المبارك. موعد صلاة العيد موعد صلاة العيد 2023 موعد صلاة عيد الأضحى 2023 صلاة العيد صلاة العيد فى القاهرة صلاة العيد فى الجيزة صلاة العيد فى الإسكندرية موعد صلاة العيد فى الصعيد موعد صلاة العيد فى محافظات الصعيد موعد صلاة العيد فى سوهاج موعد صلاة العيد فى أسوان موعد صلاة العيد فى قنا موعد صلاة العيد فى دمياط موعد صلاة العيد فى المحلة موعد صلاة العيد فى السادات موعد صلاة العيد نجع حمادى موعد صلاة العيد فى الأقصر موعد صلاة العيد فى اسنا موعد صلاة العيد فى القاهرة الجديدة موعد صلاة فى ادفو موعد صلاة العيد فى المنصورة الجديدة موعد صلاة العيد فى بنى مزار موعد صلاة العيد فى بدر موعد صلاة العيد فى العاصمة الإدارية الجديدة موعد صلاة العيد فى الحامول موعد صلاة العيد فى راس صدر موعد صلاة العيد فى دهب موعد صلاة العيد فى بلطيم موعد صلاة العيد فى مرسى علم موعد صلاة العيد فى طابا موعد صلاة العيد صلاة العيد 2023 عيد الأضحى

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