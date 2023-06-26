رمى الصنارة.. تمساح يخرج من البركة ويطارد صيادا بأمريكا

جدة - نرمين السيد - ورصد فيديو متداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى لتمساح وهو يخرج من المياه بشكل مفاجئ بعد رمى صياد لصنارته فى بركة بالولايات المتحدة. وأصاب الصياد بالصدمة وتمكن من الهرب قبل أن يصيبه أذى من التمساح، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية. وجاء بالفيديو لحظات خروج التمساح من البركة ليهجم على الصياد، ولكن تمكن من الهرب. ونصح خبراء الحياة البرية هناك بالابتعاد دائما وترك مسافة كبيرة وخصوصا فى البركة المعروفة بأن بها تمساح.

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