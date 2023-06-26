مع اقتراب طرحه.. مواصفات هاتف هونر الجديد

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف هونر الجديد "Honor X50" بشاشة AMOLED مسطحة قياس 6.78 بوصة توفر جودة Full +HD، ودقة تبلغ 2652 × 1200 بيكسل. ويزود "Honor X50" بتصميم دائرى للكاميرا وتضم كاميرتين وفلاش LED، وأيضا أخرى خلفية مزدوجة بدقة 108 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل. ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائى تصل إلى 16 جيجابايت، وما يصل إلى 512 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائى. ويتمتع الهاتف ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 5700 مللى أمبير فى الثانية، كما تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 35 وات.

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