طريقة التعامل عند سخونة هواتف أيفون

جدة - نرمين السيد - وأشار الخبراء إلى أن هواتف أيفون عندما تسخن قد تصبح بطيئة وتأتى بشاشة سوداء وعدم التقاط الكاميرا للصور.

وأوضح الخبراء أن درجة حرارة هاتف الأيفون المرتفعة قد تشكل ضررا بالمكونات الداخلية وخصوصا البطارية والمعالج.

ومن بين النصائح والإجراءات المهمة الواجب تفعيلها عند ارتفاع درجة حرارة هواتف الأيفون:

-غلق جميع التطبيقات:

يساعد ذلك فى تخفيف عب عمل المعالج ومنعه من توليد الحرارة الزائدة أو استنزاف البطارية بسرعة كبيرة.

-إعادة تشغيل الهاتف:

يعمل إعادة تشغيل هاتف الأيفون فى إغلاق جميع التطبيقات المفتوحة تلقائيا ثم تخفيف العبء عليه.

-استخدام وضع الطيران:

يمكن أن يكون الاتصال المستمر بالإنترنت هو مصدر المشكلة التي تواجهها، وتشغيل وضع الطائرة يمكن أن يساعدك في التغلب عليه.

-استخدام الشاحن الأصلى:

لفت الخبراء إلى أن الشاحن غير الأصلى ليس مجهزا لتغذية الكمية المطلوبة من الطاقة.

-تحديث الهاتف:

التأكد من تشغيل أحدث إصدار من iOS، لأنه يأتى مع تحسينات فى الأداء يمكن أن تمنع ارتفاع درجة حرارة الهاتف.