القاهرة الإخبارية: ولى العهد البريطانى يطلق برنامجا لمساعدة المشردين

جدة - نرمين السيد - وقال "وليام"، إن المشروع الذى يحمل اسم "هوموردز" سيوفر التمويل والخبرة والشراكات، للمساعدة فى القضاء على التشرد فى 6 مناطق، حسب قناة "القاهرة الإخبارية".

ومن المتوقع أن يكشف ولى العهد البريطانى، عن المواقع التى سيشملها المشروع، يومى الإثنين والثلاثاء، وتحديدًا عندما يبدأ زيارة لها.

وأضاف: "اعتقد اعتقادا راسخا أنه من خلال العمل معًا فإنه من الممكن جعل التشرد نادرا ووجيزا وغير متكرر، وأنا أتطلع بشدة للعمل مع مواقعنا الستة لتحويل طموحنا إلى حقيقة".

ووفقًا لتقديرات المنظمات الخيرية، يوجد فى بريطانيا نحو 270 ألف أسرة فى بريطانيا ليس لديهم منزل، ما يعنى أن العديد من الأشخاص، بمن فيهم الأطفال، إما ينامون فى العراء أو فى السيارات أو يعيشون فى مساكن مؤقتة أو نزل أو مع أقارب.

وتحذر الجمعيات الخيرية من أن هذه الأرقام من المتوقع أن ترتفع، بسبب أزمة غلاء المعيشة المستمرة.