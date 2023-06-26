بسعر رخيص.. نوكيا تطرح هاتفها الجديد «C12 Pro»

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف "Nokia C12 Pro" بشاشة من نوع "IPS LCD" وبقياس يبلغ 6.3 بوصة، وبجودة عرض HD+، وتبلغ دقتها 1600×720 بيكسل. ويزود الهاتف بكاميرا خلفية واحدة بدقة 8 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل. ويقترن الهاتف بذاكرة الوصول العشوائى رام بسعة 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، وبطارية كبيرة تبلغ سعتها 4000 مللى أمبير فى الساعة. ويطرح سعر هاتف "Nokia C12 Pro" بمبلغ 7000 روبية هندية، أى حوالى 2500 جنيه مصرى.

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