براتب 127 ألف دولار.. عائلة تطلب مربية للكلاب فى المملكة المتحدة

جدة - نرمين السيد - ونشرت عائلة ملياردير أمريكى توفير وظيفة بمقابل 127 ألف دولار سنويا وهى "مربية للكلاب".

وجاء فى الإعلان: "يبحث عميلنا عن مربية كلاب استثنائية وذات خبرة عالية لتقديم رعاية من الدرجة الأولى لكلبيهما المحبوبين"، وذلك لأجل توفير الرفاهية الشاملة والسعادة والسلامة للكلاب.

وأشارت العائلة فى إعلانها إلى أن الشخص الذى سيتم اختياره سيعيش مع العائلة فى منطقة نايتسبريدج فى لندن، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وتقدم للوظيفة حوالى 400 مرشح، ولكن تظل العائلة تبحث عن أفضل خدمة لإسعاد كلابهم، كما سيُطلب من المربية الإشراف على جميع أدوية الكلاب وتطوير نظام تمرين باستخدام تقنيات التعزيز الإيجابية للحفاظ على تدريبهم وتعزيزهم.

ويجب أن يكون الشخص يتمتع بقدرته فى التعامل مع المعلومات الحساسة بقدر كاف من السرية.

وجاء فى الإعلان: "هناك ستة أسابيع إجازة فى السنة، ولكن عندما تتعامل مع هذه الأنواع من العملاء، إذا كانوا يريدون الذهاب إلى موناكو غدا، ستكون على متن طائرة خاصة تطير مع تلك الكلاب".