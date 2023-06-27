الأزهر الشريف يبيّن فضل صيام يوم عرفة

جدة - نرمين السيد - وقال الأزهر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "صيام يوم عرفة، أحتسب على الله أن يكفر السنة التى قبله، والسنة التى بعده" رواه مسلم.

وأضاف الأزهر الشريف: "عن عائشة رضى الله عنها: "ما من السنة يوم أحب إلى أن أصومه من يوم عرفة". المصنف لابن أبى شيبة (2/103).

ويوافق يوم عرفة غدًا الثلاثاء 27 يونيو، والأربعاء الموافق 28 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك.