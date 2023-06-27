القاهرة الإخبارية-معرض الحرف اليدوية بمصر نافذة لتصدير منتجات الصناع المهرة

واستعرض تقرير على شاشة "القاهرة الإخبارية" على مستهدفات المعرض الحرفى المصرى، الذى يُسلط الضوء على إظهار القدرات الفنية للصُنّاع المصريين وإتاحة الفرصة لهم، من أجل بيع منتجاتهم وتصديرها.
وقالت السفيرة نائلة جبر، رئيسة اللجنة، إن الهدف الرئيسى من المعرض لا يتمثل فى إتاحة منفذ لبيع الصناعات اليدوية فحسب، بل تمهيد الأرض وتذليل العقبات من أجل تصدير هذه المنتجات لخارج مصر، مشيرة إلى أهمية التواصل بشكل مباشر مع الحرفيين والصناع أصحاب القدرات الفنية الكبيرة.
من جانبه، أعرب سيرجى تيرتنتييف، سفير بيلاروسيا بمصر، عن سعادته بالمشاركة فى المعرض، والتعرف على الثقافة المصرية من خلال الأعمال الفنية المميزة، التى تلقى صدى كبيرًا لدى جموع السائحين.
وتبنى أيمن حمودة، مصمم لوحات الديكوباج والكولاج، وجهة نظر الصنّاع المصريين، إذ أكد أن المعرض يحتوى أقوى الحرفيين وأمهرهم بمجالات فنية مختلفة، وهو ما يمنح المحفل سمة مميزة، تتمثل فى الطابع الفنى البارز الذى تحمله الأعمال الفنية بمختلف مجالاتها.
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