القاهرة الإخبارية-معرض الحرف اليدوية بمصر نافذة لتصدير منتجات الصناع المهرة

جدة - نرمين السيد - تنظم اللجنة المصرية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بالتعاون مع وزارة الخارجية، معرضًا للحرف اليدوية فى القاهرة، بغية الحفاظ على التراث والصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.





واستعرض تقرير على شاشة "القاهرة الإخبارية" على مستهدفات المعرض الحرفى المصرى، الذى يُسلط الضوء على إظهار القدرات الفنية للصُنّاع المصريين وإتاحة الفرصة لهم، من أجل بيع منتجاتهم وتصديرها.

وقالت السفيرة نائلة جبر، رئيسة اللجنة، إن الهدف الرئيسى من المعرض لا يتمثل فى إتاحة منفذ لبيع الصناعات اليدوية فحسب، بل تمهيد الأرض وتذليل العقبات من أجل تصدير هذه المنتجات لخارج مصر، مشيرة إلى أهمية التواصل بشكل مباشر مع الحرفيين والصناع أصحاب القدرات الفنية الكبيرة.

من جانبه، أعرب سيرجى تيرتنتييف، سفير بيلاروسيا بمصر، عن سعادته بالمشاركة فى المعرض، والتعرف على الثقافة المصرية من خلال الأعمال الفنية المميزة، التى تلقى صدى كبيرًا لدى جموع السائحين.

وتبنى أيمن حمودة، مصمم لوحات الديكوباج والكولاج، وجهة نظر الصنّاع المصريين، إذ أكد أن المعرض يحتوى أقوى الحرفيين وأمهرهم بمجالات فنية مختلفة، وهو ما يمنح المحفل سمة مميزة، تتمثل فى الطابع الفنى البارز الذى تحمله الأعمال الفنية بمختلف مجالاتها.