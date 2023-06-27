لدبلجة المحتوى.. ميزة جديدة فى يوتيوب

جدة - نرمين السيد - ويستعد يوتيوب لطرح خاصية الدبلجة بدلا من الترجمة المكتوبة، ويتم توفيرها بأكثر من لغة منطوقة، معتمدا على الذكاء الاصطناعى. وتسمى الميزة الجديدة "Aloud"، والتى تساهم فى توفير الوقت والتكلفة المادية التى كان ينفقها صناع المحتوى فى "الدبلجة". وتنشئ الأداة أولا ترجمة نصية يمكن للمبدعين التحقق منها وتحريرها، ثم تعمل على دبلجة يمكن من خلالها للمستخدمين اختيار رواة مختلفين وكيفية النشر، وأفضل ما فى الأمر هو أن الخدمة متاحة بلا مقابل، وفقا لما جاء فى صحيفة "البيان".

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