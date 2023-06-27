منها الاغتسال قبل الخروج للصلاة.. 8 آداب للعيد (فيديو)

وقال الأزهر الشريف إن آداب العيد، هى:
آداب العيد
أولًا: الاغتسال قبل الخروج إلى الصلاة.
ثانيًا: يُسن للمسلم أن يلبس أجمل ما عنده من الثياب عند الخروج للعيد ويتطيب، فكان للنبى صلى الله عليه وسلم جبة يلبسها للعيدين ويوم الجمعة.
ثالثًا: يشرع كذلك خروج الصبيان والنساء فى العيدين للمصلى (البكر، الثيب، الشابة، العجوز، الحائض).
رابعًا: يُسن الذهاب إلى الصلاة من طريق والعودة من طريق آخر،
خامسًا: يُسن الأكل بعد الصلاة فى عيد الأضحى.
سادسًا: يُسن التهنئة بقول: "تقبل الله منا ومنكم".
سابعًا: يُسن اللهو والفسحة بما يجوز من المباحات، وإدخال السرور على الأولاد، والتوسيع عليهم بما يستطيع.
ثامنًا: يُسن صلة الأرحام، والتهنئة، وتفقد المحتاجين، والمصالحة بين المتخاصمين.
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