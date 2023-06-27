منها الاغتسال قبل الخروج للصلاة.. 8 آداب للعيد (فيديو)

جدة - نرمين السيد - نشر الأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، مقطع فيديو أوضح خلاله آداب العيد، وذلك قبل يومين من أول أيام عيد الأضحى المبارك الموافق بعد غدًا الأربعاء 28 يونيو.





وقال الأزهر الشريف إن آداب العيد، هى:

آداب العيد

أولًا: الاغتسال قبل الخروج إلى الصلاة.

ثانيًا: يُسن للمسلم أن يلبس أجمل ما عنده من الثياب عند الخروج للعيد ويتطيب، فكان للنبى صلى الله عليه وسلم جبة يلبسها للعيدين ويوم الجمعة.

ثالثًا: يشرع كذلك خروج الصبيان والنساء فى العيدين للمصلى (البكر، الثيب، الشابة، العجوز، الحائض).

رابعًا: يُسن الذهاب إلى الصلاة من طريق والعودة من طريق آخر،

خامسًا: يُسن الأكل بعد الصلاة فى عيد الأضحى.

سادسًا: يُسن التهنئة بقول: "تقبل الله منا ومنكم".

سابعًا: يُسن اللهو والفسحة بما يجوز من المباحات، وإدخال السرور على الأولاد، والتوسيع عليهم بما يستطيع.

ثامنًا: يُسن صلة الأرحام، والتهنئة، وتفقد المحتاجين، والمصالحة بين المتخاصمين.