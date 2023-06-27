بحجم أكبر للشاشة.. أبل تُطور إصدارا جديدا من أجهزة iMac

جدة - نرمين السيد - وأشار تقرير جديد فى "بلومبرج" إلى أن شركة أبل بدأت فى العمل على تطوير جهاز iMac، الذى يأتى بأكبر حجم لشاشة قدم فى هذه السلسلة حتى الآن.

وأوضح التقرير أن جهاز iMac المميز بالحجم الأكبر فى الشاشة قد ينطلق بشكل رسمى خلال عام أو عامين من الآن، بحسب ما ذكره موقع "unlimit-tech" التقنى.

ولفت التقرير إلى أن أبل قد بدأت بالفعل فى تطوير إصدارها الجديد من أجهزة iMac، إلا أن التقرير لم يقدم تفاصيل دقيقة حول المواصفات المتوقعة لهذا الإصدار.

ويتوفر جهاز iMac فى الوقت الراهن بحجم شاشة 24 إنش، حيث قررت أبل إيقاف إنتاج iMac وiMac Pro بحجم شاشة 27 إنش برقاقة معالج إنتل.