دار الإفتاء توضح حكم الشرع فى أداء الحج والعمرة بالتقسيط

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء إنه من المقرر شرعًا أن ملكية نفقة الحج أو العمرة -وهى المُعَبَّرُ عنها فى الفقه بالزاد والراحلة- إنما هى شرط وجوبٍ لا شرط صحة، بمعنى أن عدم ملكية الشخص لها فى وقت الحج لا يعنى عدم صحة الحج بل يعنى عدم وجوبه عليه، بحيث إنه إذا لم يَحُجَّ حينئذٍ فلا إثم عليه، أما إذا أحرم بالحج فقد لزمه إتمامه، وحَجُّه صحيحٌ، وتسقط به عنه حجة الفريضة، وكذلك الحال فى العمرة.

وأكدت دار الإفتاء أنه ـ بناءً على ما سبق ـ : فإن الحج والعمرة بالتقسيط صحيحان شرعًا.