يوم عرفة.. فضل صيامه وأعمال الحجاج فى 9 ذى الحجة

جدة - نرمين السيد - يوم عرفه

وفى هذا الصدد، كشفت دار الإفتاء المصرية عن فضل يوم عرفة، حيث كشفت عن فضل صيام هذا اليوم المشهود، وأعمال الحجاج فيه؛ حيث يعتبر ركن الحج الأعظم، مصداقا لقول الرسول الكريم: "الحج عرفة"، فمن تركه بطل حجه كاملا حتى وإن جاء بكل الأركان التى تليه.

فضل صيام يوم عرفه

وأشارت الإفتاء إلى أن هذا اليوم العظيم صيامه سنة مؤكدة عن الحبيب المصطفى، صلى الله عليه وسلم؛ حيث وردت أحاديث عدة تبيّن هذا الفضل؛ ففى "صحيح مسلم" عن أبى قتادة، رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: "صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِى قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِى بَعْدَهُ"، ومعنى الحديث أن صيام يوم عرفة يكفر ذنوب السنة الماضية، ويَحُول بين صائمه وبين الذنوب فى السنة الآتية بإذن الله.

صيام يوم عرفه للحجاج

وتابعت: "وأما صوم يوم عرفة بخصوصه فمستحب لغير الحاجِّ، ويُكره صيامه للحاجِّ إن كان يضعفه الصومُ عن الوقوف والدعاء؛ جاء فى كتاب "تحفة الفقهاء": "َوأما صَوْم يَوْم عَرَفَة فِى حق الْحَاج: فَإِن كَانَ يُضعفهُ عَن الْوُقُوف بِعَرَفَة ويخل بالدعوات فَإِن الْمُسْتَحبَّ لَهُ أَن يتْرك الصَّوْم؛ لِأَن صَوْم يَوْم عَرَفَة يُوجد فِى غير هَذِه السَّنة، فَأَما الْوُقُوف بِعَرَفَة فَيكون فِى حق عَامَّة النَّاس فِى سنة وَاحِدَة، وَأما إِذا كَانَ لَا يُخَالف الضعْف فَلَا بَأْس بِهِ، وَأما فِى حق غير الْحَاج فَهُوَ مُسْتَحبٌّ؛ لِأَن لَهُ فَضِيلَة على عَامَّة الْأَيَّام".

وجاء فى "بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع": "وَأَمَّا صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ: فَفِى حَقِّ غَيْرِ الْحَاجِّ مُسْتَحَبٌّ، لِكَثْرَةِ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ بِالنَّدْبِ إلَى صَوْمِهِ، وَلِأَنَّ لَهُ فَضِيلَةً عَلَى غَيْرِهِ مِنْ الْأَيَّامِ، وَكَذَلِكَ فِى حَقِّ الْحَاجِّ إنْ كَانَ لَا يُضْعِفُهُ عَنْ الْوُقُوفِ وَالدُّعَاءِ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ الْجَمْعِ بَيْنَ الْقُرْبَتَيْنِ، وَإِنْ كَانَ يُضْعِفُهُ عَنْ ذَلِكَ يُكْرَهُ؛ لِأَنَّ فَضِيلَةَ صَوْمِ هَذَا الْيَوْمِ مِمَّا يُمْكِنُ اسْتِدْرَاكُهَا فِى غَيْرِ هَذِهِ السَّنَةِ".

أعمال يوم عرفه للحاج

أما الحجَّاج فيذهبون إلى جبل عرفات فى "يوم عرفة"؛ فإذا طلعت الشمس يوم التاسع يُسْتَحَبُّ للحاجّ التبكير فى الذهاب إلى عرفة، إن لم يكن قد ذهب إليها فى اليوم الثامن، وينبغى عليه أن يتأكد أنَّه داخل حدود عرفة؛ لأنَّ الحجّ عرفة، بل هو ركن الحج الأعظم، ولا يصحّ الحجّ بدونه، ولا يُقضى إن فات، ولا شيء يجبره من هدى أو صيام.

ويُصَلّى هناك الظهر والعصر جمع تقديم مع القصر، وهذا من السنة، لكن إن صلاهما جمع تأخير أو صلى كل صلاة فى وقتها فلا شيء عليه.

وينتظر الحاج فى عرفة إلى غروب الشمس، ويُسْتَحَبُّ له أن يكثر من الذكر والدعاء مُسْتَقْبِلًا القبلة.

والوقوف بعرفة مُمْتَدٌّ إلى طلوع الفجر من يوم العاشر؛ فمَنْ أدرك عرفة فى أى جزء من الليل قبل الفجر صحّ وقوفه بها، ولا يُشْتَرَطُ للوقوف الطهارة.

ماذا يحدث بعد غروب شمس يوم عرفه؟

يذهب الحاجّ بعد غروب شمس يوم عرفة إلى مشعر مزدلفة، وهو "المشعر الحرام" الذى ذكره المولى تبارك وتعالى فى كتابه الكريم فى سورة البقرة، حينما قال: "فإذا أفضم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين".

ومن السنة أن يصلى بها المغرب والعشاء والفجر، ثم يمكث فيها للدعاء والذكر إلى قرب طلوع الشمس من يوم العاشر.

والوقوف بمزدلفة عند الحنفية سنة مؤكدة، وعند الشافعية والحنابلة واجب، لكنهم رخصوا فى الدفع بعد منتصف الليل، والمراد نصف الليل الشرعى وهو نصف ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر؛ فيحسب الوقت ما بين الغروب والفجر، ثم يقسم على اثنين، ثم يضاف خارج القسمة من الساعات إلى وقت المغرب فيكون هذا هو وقت نصف الليل.

ويتحقق الوقوف بمزدلفة عند المالكية بمقدار "حط الرحال" وهو وقت يتسع لإنزال الأمتعة؛ لأنّ "الحط" معناه: الإنزال، و"الرحل": هو مَا يوضع على ظهر الْبَعِير للرُّكُوب وكل شَيْء يُعَدُّ للرحيل من وعَاء للمتاع وَغَيره ومسكن الْإِنْسَان وَمَا يَسْتَصْحِبُهُ من الأثاث.

يوم عرفه

يوم عرفة... وبعضهم قيَّده "بقدر حطّ الرحال وصلاة العشاءين، وتناول شيء من أكل فيها أو شرب".

وبقول المالكية نفتى فى دار الإفتاء المصرية، فمَنْ أراد عدم المكث فى المزدلفة، فليقلد من أجاز، بحسب ما ذكرنا، ومن أراد أن يترخص فى الانطلاق من مزدلفة بعد منتصف الليل لرمى جمرة العقبة، فله ذلك خاصة للضعيف الذى لا يستطيع مزاحمة الناس.