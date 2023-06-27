‎الحج عن الغير من مال مُتبرع به.. الإفتاء توضح الحكم

جدة - نرمين السيد - وأوضحت أنه يجوز أن يكون من مال الشخص الذى سيَحُجُّ عنه، ويجوز أيضًا أن يكون من مال غيرهما؛ أي: بمال أجنبى عنهما، وبقدر تعب المكلَّف ونَصَبه ونفقته بقدر ما يحصل على الثواب تفضلًا من الله تعالى؛ فقد قال النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لعائشة رضى الله تعالى عنها فيما يخصُّ أجر عمرتها: «على قَدرِ نَصَبِكِ» أو قال: «نَفَقَتِكِ» رواه الشيخان.
واختتمت أنه لا مانع مِن الحج عن الغير من مال مُتبرع به.
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