ميزة جديدة من واتساب بشأن الرسائل المثبتة (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - تطبيق المراسلة الفورية الشهير، الذى تمتلكه "ميتا"، قد قدم مؤخرًا ميزات مثل "تكتم المتصلين المجهولين" والقدرة على تحرير الرسائل، كما واصل جهوده لتحسين تجربة المستخدم، حيث يبدو أنه يطوّر ميزة جديدة تتعلق بتثبيت الرسائل.

وفقًا لتقارير من موقع "WaBetaInfo"، يعمل واتساب على ميزة تسمى "مدة تثبيت الرسالة"، ستسمح للمستخدمين بتحديد المدة التى ستظل فيها الرسائل المثبتة داخل الدردشات والمجموعات.

من المتوقع أن يتم إصدار هذه الميزة فى تحديث مستقبلى للتطبيق، كما تم تحديدها حاليًا من قِبَل WaBetaInfo فى إصدار بيتا واتساب لنظام "أندرويد 2.23.13.11"، والذى يمكن العثور عليه فى متجر "جوجل بلاى".

ويوضح التقرير أيضًا أن ميزة "مدة تثبيت الرسالة" فى واتساب ستسمح للمستخدمين بتحديد المدة التى يظل فيها الرسالة مثبتة فى الدردشة.

سيكون لدى المستخدمين مرونة فى تحديد فترة زمنية محددة، بعد انتهائها ستتم إزالة الرسالة المثبتة تلقائيًا.

تهدف هذه الميزة إلى منح المستخدمين مزيدًا من السيطرة على إدارة الرسائل المثبتة داخل دردشات واتساب.

بالنسبة لكيفية عمل هذه الميزة، يشير التقرير إلى أن ميزة "مدة تثبيت الرسالة" فى واتساب ستوفر فى البداية للمستخدمين ثلاث خيارات لتحديد مدة الرسائل المثبتة: 24 ساعة و7 أيام و30 يومًا، وسيتمكن المستخدمون من اختيار أى من هذه المدد وفقًا لتفضيلاتهم.

بالإضافة إلى ذلك، يشير التقرير إلى أن المستخدمين سيتمتعون بمرونة فى إلغاء تثبيت الرسالة المثبتة حاليًا يدويًا فى أى وقت، حتى قبل انتهاء المدة المختارة.

كما ذُكِرَ سابقًا، فإن ميزة "مدة تثبيت الرسالة" فى واتساب قيد التطوير حاليًا ولم يتم ذكر تاريخ الإصدار المحدد، إلا أنه من المتوقع أن تتاح لمجربى النسخة التجريبية فى تحديث مستقبلى للتطبيق.

فى الوقت نفسه، قدمت واتساب ميزتين جديدتين لحماية المستخدمين من زيادة حالات الاحتيال على المنصة، حيث أعلن الرئيس التنفيذى لشركة ميتا مارك زوكربيرج فى الآونة الأخيرة، أن مستخدمى واتساب يمكنهم الآن حماية أنفسهم من المكالمات غير المعروفة أو الرسائل المزعجة من خلال تمكين ميزة "صمت المتصلين المجهولين" فى الإعدادات.

وفى مقال رسمى، يشرح واتساب أن ميزة "صمت المتصلين المجهولين" تم تطويرها لتوفير خصوصية أكبر ومراقبة أفضل للمكالمات الواردة للمستخدمين، موضحًا أنها ستقوم بتصفية البريد العشوائى والاحتيال والمكالمات من الأشخاص غير المعروفين، مما يوفر حماية محسنة على المنصة.

علاوة على ذلك، قدمت واتساب ميزة أخرى تسمى "فحص الخصوصية" لمساعدة المستخدمين فى استكشاف جميع الخيارات الخصوصية المتاحة على المنصة.

تعمل هذه الميزة خطوة بخطوة كدليل، مساعدة مستخدمى واتساب فى التنقل فى إعدادات الخصوصية الهامة المقدمة من قبل المنصة.

عن طريق تحديد "بدء الفحص" فى إعدادات الخصوصية، يمكن للمستخدمين مراجعة وضبط تفضيلات الخصوصية الخاصة بهم.

ستساعد هذه الميزة المستخدمين عبر طبقات الخصوصية المتعددة التى تعزز أمان رسائلهم ومكالماتهم ومعلوماتهم الشخصية.