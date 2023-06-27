الدفاع المدنى السعودى يرفع درجة الاستعداد فى مشعر عرفة لاستقبال ضيوف الرحمن

جدة - نرمين السيد - رفعت المديرية العامة للدفاع المدنى بالسعودية درجة الاستعداد فى مشعر عرفة لاستقبال ضيوف الرحمن، من خلال نشر فرق المسح الوقائى لمتابعة جميع الأعمال الإنشائية والكهربائية فى الخيام وتفقد المخارج والممرات، وتحديد مواقع الإشراف الوقائى لتغطى مشعر عرفات، وتسخير أحدث الآليات والمعدات لأمن وسلامة ضيوف الرحمن.





وأكدت المديرية -وفقا لوكالة الأنباء السعودية- جاهزية الفرق الميدانية لتوفير الأمن والسلامة للحشود المليونية فى عرفة، ودرء المخاطر قبل حدوثها، وتحديد الطرق المثالية للتعامل معها.

ويجمع مشعر عرفات ضيوف الرحمن فى اليوم التاسع من شهر ذى الحجة، الذين يتقاطرون إليه فى زمان واحد لا فرق بين عربى ولا أعجمى إلا بالتقوى؛ لأداء ركن الحج الأعظم وهو الوقوف على صعيده الطاهر، ومن فاته عرفة فاته الحج.

والحجاج يأتون إلى هذه البقعة الطاهرة وقد توحدت قلوبهم، فى مشهد إيمانى مهيب، ملبين لله تعالى، رافعين أكف الضراعة إليه عز وجل، طالبين المغفرة والرحمة، والأمل يحدوهم أن يغفر لهم، ويعودوا كيوم ولدتهم أمهاتهم، فيصلوا الظهر والعصر قصراً وجمعاً بأذان وإقامتين، ويدعون بما تيسر لهم تأسياً واقتداءً بسنة خير البشر محمد عليه الصلاة والسلام.

ويباهى رب العالمين بأهل عرفات أهل السماء، كما ورد فى الحديث الذى رواه أبو هريرة رضى الله عنه: "إن الله يباهى بأهل عرفات أهل السماء فيقول لهم: انظروا إلى عبادى جاؤونى شُعثًا غُبرًا".

عرفة أو عرفات مسمى واحداً عند أكثر أهل العلم لمشعر يعد الوحيد من مشاعر الحج الذى يقع خارج الحرم، وهو عبارة عن سهل منبسط به جبل عرفات المسمى بجبل الرحمة الذى يبلغ ارتفاعه (30) متراً، ويمكن الوصول إلى قمته عبر (91) درجة، وبوسطه شاخص طوله (4) أمتار، فيما يحيط بعرفات قوس من الجبال ووتره وادى عرنة، ويقع على الطريق بين مكة المكرمة والطائف شرقى مكة بنحو (15) كيلو مترًا وعلى بعد (10) كيلومترات من مشعر منى و(6) كيلو مترات من المزدلفة بمساحة تقدر بـ(4ر10) كيلومتر مربعة.

وبعرفة جبلها المشهور وهو أكمة صغيرة يصعد عليها بعض الحجاج يوم الوقوف وليس الوقوف على الجبل خاصة من واجبات الحج لقوله صلى الله عليه وسلم: (وقفت هاهنا بعرفة وعرفة كلها موقف).

وليوم عرفة فضل عظيم إذ ورد عن النبى صلى الله عليه وسلم أن يوم عرفة هو أفضل يوم عند الله، وذلك فى الحديث الذى رواه جابر رضى الله عنه عن النبى محمد صلى الله عليه وسلم: (ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيباهى بأهل الأرض أهل السماء فيقول انظروا إلى عبادى جاؤونى شعثا غبرا ضاحين جاؤوا من كل فج عميق يرجون رحمتى ولم يروا عذابى فلم ير يوما أكثر عتقا من النار من يوم عرفة)، وبعرفة نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا).