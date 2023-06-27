خطب فيه الرسول بحجة الوداع.. مسجد نمرة من أهم معالم مشعر عرفة

جدة - نرمين السيد - ويعد مسجد نَمِرة من أهم معالم مشعر عرفة، حيث بنى فى منتصف القرن الثانى الهجرى فى الموضع الذى خطب فيه الرسول عليه الصلاة والسلام فى حجة الوداع، وبه يصلى حجاج بيت الله صلاتى الظهر والعصر فى يوم عرفة جمعًا وقصرًا، اقتداء بالرسول - صلى الله عليه وسلم - وبنى المسجد فى الموضع الذى خطب فيه الرسول عليه الصلاة والسلام فى حجة الوداع، ويقع المسجد إلى الغرب من مشعر عرفة، كما يقع جزء من المسجد فى وادى عرنة، وهو أحد أودية مكة المكرمة.

وبُنى المسجد فى الموضع الذى خطب فيه الرسول عليه الصلاة والسلام فى حجة الوداع فى أول عهد الخلافة العباسية، فى منتصف القرن الثانى الهجرى، وهو يقع إلى الغرب من المشعر، وجزء من غرب المسجد فى وادى عرنة، وهو وادٍ من أودية مكة المكرمة الذى نهى النبى الوقوف فيه، حيث قال: (وقفت ههنا وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة)، وبطن وادى عرنة ليس من عرفة، ولكنه قريب منها.

ويتربع مسجد نمرة فى مشعر عرفات، وهو من أهم معالمها التاريخية فيها، ويعرف فى العديد من الكتب التاريخية بعدة أسماء مثل مسجد النبى إبراهيم ومسجد عرفة ومسجد عرنة.

وأُخذ اسم مسجد عرفة من قرية كانت خارج عرفة أقام فيها النبى، ثم سار منها إلى بطن الوادى، حيث صلى الظهر والعصر وخطب فى المسجد.

وشهد مسجد نمرة أكبر توسعة له فى التاريخ فى العهد السعودى بتكلفة 237 مليون ريال، وأصبح طوله من الشرق إلى الغرب 340 مترًا، وعرضه من الشمال إلى الجنوب 240 مترا، ومساحته أكثر من 110 آلاف متر مربع، وتوجد خلف المسجد مساحة مظللة تقدَّر مساحتها بـ 8 آلاف متر مربع.

ويستوعب المسجد نحو 350 ألف مصلٍ، وله 6 مآذن وارتفاع كل مئذنة منها 60 مترا، وله 3 قباب و10 مداخل رئيسية تحتوى على 64 بابًا، وفيه غرفة للإذاعة الخارجية مجهزة لنقل الخطبة وصلاتى الظهر والعصر ليوم عرفة مباشرة بواسطة الأقمار الصناعية.

وتصدح منارات مسجد نمرة فى صعيد عرفات فى وقفة عرفات بالأذان لأداء صلاتى الظهر والعصر جمع تقديم اقتداء بالرسول- صلى الله عليه وسلم.

ويستقبل المسجد حجاج بيت الله الحرام منذ وقت مبكر فى ذلك؛ حرصا على الحصول على موقع داخل المسجد، الذى تتجه إليه أسماع المسلمين فى كل أنحاء العالم لمتابعة خطبة عرفات.