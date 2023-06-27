موعد صلاة العيد فى مصر.. تبدأ 6:8 دقائق فى العريش و6:42 بالسلوم

جدة - نرمين السيد - وحدد بيان صادر عم المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد صلاة عيد الأضحى، غدًا الأربعاء، فى مختلف المحافظات، كما يلى: موعد صلاة العيد فى القاهرة: السادسة و21 دقيقة. موعد صلاة العيد فى الجيزة: السادسة و22 دقيقة . موعد صلاة العيد فى طابا والعريش: السادسة و8 دقائق. موعد صلاة العيد فى السلوم: السادسة و42 دقيقة. موعد صلاة العيد فى الإسكندرية وبنى سويف وقنا: السادسة و24 دقيقة. موعد صلاة العيد فى بورسعيد وسانت كاترين وشرم الشيخ: السادسة و14 دقيقة. موعد صلاة العيد السويس والطور والإسماعيلية ودمياط: السادسة و16 دقيقة. موعد صلاة العيد فى دمنهور: الساعة السادسة و22 دقيقة. موعد صلاة العيد فى طنطا وكفر الشيخ: السادسة و20 دقيقة. موعد صلاة العيد فى المنصورة والغردقة: السادسة و18 دقيقة. موعد صلاة العيد فى الزقازيق وشلاتين: السادسة و19 دقيقة. موعد صلاة العيد فى مدينتى بنها وشبين الكوم: السادسة و21 دقيقة. موعد صلاة العيد فى الفيوم: الساعة السادسة و25 دقيقة موعد صلاة العيد فى المنيا وأسيوط وسوهاج وأسوان: السادسة و28 دقيقة. موعد صلاة العيد فى أبوسمبل: السادسة و37 دقيقة. موعد صلاة العيد فى مرسى مطروح: السادسة و34 دقيقة. موعد صلاة العيد فى الخارجة: السادسة و36 دقيقة. موعد صلاة العيد فى نويبع: السادسة و10 دقائق. موعد صلاة العيد فى حلايب: السادسة و17 دقيقة.

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