ظهور كائنات غريبة على شواطئ بريطانيا

جدة - نرمين السيد - وأشار خبراء الحياة البرية فى بريطانيا إلى انتشار عدد من الكائنات البحرية على الشواطئ البريطانية، متوقعين حدوث عواقب وخيمة.
وعلق الخبراء على تلك الكائنات: "لم نراها من قبل على شواطئنا لكن الأمر تغير مع ارتفاع درجات الحرارة"، وفقا لما جاء فى صحيفة "الديلى ستار" البريطانية.
ولفت الخبراء إلى أن تلك الكائنات ظهرت مؤخرا على الشاطئ، منها: قنديل البحر العملاق والأسماك المنتفخة السامة وأسماك الزناد والسلاحف.
وأشار تقرير فى "الديلى ستار" إلى أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية ليست مهيأة للتعامل مع اللسعات والعضات السامة من الأسماك وقناديل البحر التى يتعرض لها المواطنين.
وفى حالة تعرض أحد الأفراد للسعات، نصحت الخدمات الصحية بطلب شخص مدرب على الإسعافات الأولية.
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