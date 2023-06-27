مواصفات هاتف فيفو الجديد «vivo X90s»

جدة - نرمين السيد - ويأتى شاشة هاتف فيفو " vivo X90s" من نوع "AMOLED" وبقياس 6.78 بوصة، وبدقة 1260 × 2800 بيكسل. ويزود الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابيكسل وكاميرا مقربة دقة 12 ميجابكسل بتقريب بصرى 2x، وكاميرا تليفوتوجرافية بدقة 12 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل. ويقترن الهاتف اكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR 5X سعة 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت رام، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 4.0 بسعة تبدأ من 128 جيجا بايت. ويتمتع الهاتف ببطارية كبيرة بسعة 4810 مللى أمبير فى الساعة، وتدعم تقنية الشحن السريع بقوة 120 وات، ويطرح بلونين الأبيض والأخضر.

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