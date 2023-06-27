بسبب اختراق البيانات.. تحذيرات لمستخدمى «Pink WhatsApp»

جدة - نرمين السيد - وأشار الخبراء إلى أنه تداول مؤخر رسالة مزيفة لدى مستخدمى "واتساب الوردى" أو "Pink WhatsApp"، تعرضهم للاختراق من خلال الوصول إلى جميع البيانات والحسابات البنكية.

وأضافوا أنها نسخة خطيرة يتم اختراق المستخدمين من خلالها بزعم توفير ميزات مختلفة عن النسخة الأصلية، وفقا لصحيفة "India Today".

ونصحوا المستخدمين بتنزيل واتساب المعروف من متجر Google Play لهواتف أندرويد ومتجر App Store لهواتف أيفون.

كما حذر هؤلاء من النقر على الروابط من المصادر غير المعروفة، وأيضا من مشاركة المعلومات الشخصية أو المالية عبر الإنترنت.