طريقة حفظ لحم الأضحية فى أيام العيد

جدة - نرمين السيد - حفظ اللحم

ويتساءل الأفراد عن كيفية حفظ اللحم دون تعرضه للفساد فى يوم الذبح.

وكشف الخبراء عن خطوات حفظ اللحم فى الثلاجة لحسن استخدامه دون تعرضه للتلف.

طريقة حفظ اللحم فى العيد

وقال الخبراء إنه بعد عملية ذبح الأضحية وتقطيعها يجب أن تترك حتى تبرد، دون وضعها على الفور فى "الفريزر" لأن ذلك يسرع من تلفها وفسادها.

وبعد أن يبرد اللحم نأخذه ونضعه فى الرفوف السفلية من الثلاجة لمدة لا تقل عن 4 ساعات.

وبعد تشميع لحم الأضحية فى الثلاجة يمكن استخدامها على الفور، ويمكن تفريزها فى أكياس داخل الفريزر.

عملية التفريز

وحذر الخبراء من عادة يفعلها البعض أثناء عملية التفريز، وهى تكديس اللحمة على بعضها، وأوضحوا أنه يجب أن يكون هناك فراغات بين الأكياس لمرور الهواء البارد بين الأنسجة.

وبما أن الدهون من الأجزاء سريعة التلف، ينصح بوضعها فى الأعلى حتى تتعرض للتبريد السريع.

وقالوا إن اللحم عند وضعه فى الفريزر يجب أن يكون مغطى فى بلاستيك وداخل أطباق من الفويل، وذلك يرجع لخروج مصل متطاير من الممكن أن يلوث باقى محتويات الثلاجة.