قناة الناس تعرض خطبة نادرة للشيخ الشعراوى «فيديو»

جدة - نرمين السيد - وكانت التغطية الخاصة بقناة الناس بدأت من صلاة فجر يوم وقفة عرفات، ويشارك فى التغطية جميع مذيعى قناة الناس، بالإضافة إلى نخبة من مذيعى المتحدة للخدمات الإعلامية، فى رسائل حية من الأراضى المقدسة مباشرة.

تعرض القناة رسائل حية من الأراضى المقدسة من الدكتور يسرى جبر، والدكتور خالد الجندى، والداعية الشاب مصطفى حسنى، بجانب لقاءات خارجية مع الناس فى الشارع يعبرون عن خواطرهم بيوم عرفة خير الأيام، والتعرف على دعائهم فى هذا اليوم، وآمالهم فى مستقبلهم المشرق.