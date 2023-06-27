جدة - نرمين السيد - وبصوته المميز وأدائه الخطابى الشهير استهل الشيخ الشعراوى خطبته وسط ملايين من كل صوب وحدب، وانطلق فى الحديث عن أفضال يوم وقفة عرفات وصيامه لدى المسلمين.
وتقدم قناة الناس تغطية خاصة ليوم عرفة من المشاعر المقدسة وتصعيد ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات.
تستضيف قناة الناس كوكبة من علماء الأزهر الشريف للحديث عن ركن الحج الأعظم وفضل هذا اليوم وما يجب على المسلم فعله للفوز بثواب يوم عرفة المبارك.
كما استقبل استوديو تغطية يوم عرفة العديد من المداخلات بمناسبة هذا اليوم المبارك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطبة الشعراوى النادرة فى عرفات على قناة الناس (تغطية خاصة) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.