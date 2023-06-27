خطبة الشعراوى النادرة فى عرفات على قناة الناس (تغطية خاصة)

جدة - نرمين السيد - وبصوته المميز وأدائه الخطابى الشهير استهل الشيخ الشعراوى خطبته وسط ملايين من كل صوب وحدب، وانطلق فى الحديث عن أفضال يوم وقفة عرفات وصيامه لدى المسلمين.

وتقدم قناة الناس تغطية خاصة ليوم عرفة من المشاعر المقدسة وتصعيد ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات.

تستضيف قناة الناس كوكبة من علماء الأزهر الشريف للحديث عن ركن الحج الأعظم وفضل هذا اليوم وما يجب على المسلم فعله للفوز بثواب يوم عرفة المبارك.

كما استقبل استوديو تغطية يوم عرفة العديد من المداخلات بمناسبة هذا اليوم المبارك.