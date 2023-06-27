لمنافسة الشركات.. وان بلس تطرح هاتف «OnePlus 12»

جدة - نرمين السيد - ويحمل هاتف وان بلس الجديد اسم "OnePlus 12"، والذى يستمتع بالعديد من المزايا والإمكانيات الفائقة. ويطرح هاتف "OnePlus 12" بمواصفات تجعله ينافس الشركة الأخرى، حيث يعمل عالج من نوع Snapdragon 8 من الجيل الثالث من شركة كوالكوم الأمريكية. ويتمتع بكاميرا خلفية ثلاثية فائقة الدقة مع مستشعر من نوع IMX989 من تصنيع شركة سونى بدقة 50 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا مقربة بدقة 32 ميجابيكسل مع مستشعر IMX709، وكاميرا بدقة 64 ميجابيكسل من OmniVision. ويقترن الهاتف ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللى أمبير، كما تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 150 وات.

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