تويتر تتيح توسيع حدود المحتوى الذى يمكن نشره من خلال تغريدة واحدة

جدة - نرمين السيد - وأوضح موقع "تك كرانش" التقنى أنه منذ استحواذ إيلون ماسك على تويتر Twitter، تعمل المنصة على توسيع حدود المحتوى الذى يمكنك نشره من خلال تغريدة واحدة. فى أحدث خطوة لها، زادت الشركة عدد الحروف للتغريدة إلى 25000 للمستخدمين فى الخدمة المدفوعة.

فى فبراير، زادت منصة Twitter الحد الأقصى إلى 4000 حرف، ووسعته لاحقًا إلى 10000 حرف فى أبريل. فى ذلك الوقت، قدمت الشركة أيضًا دعمًا لميزات تنسيق النصوص مثل الجريئة والخطية.