حجاج بيت الله وطبتم وطاب مسعاكم.. صورة للكعبة من الفضاء

جدة - نرمين السيد - وعلق: "حجاج بيت الله الحرام، طبتم وطاب مسعاكم وختم بالصالحات أعمالكم، فى يوم الحج الأكبر". وأضاف: "منظر للمشاعر المقدسة التقطته بالأمس فى (يوم التروية)، ويظهر فيه بيت الله الحرام وخيام الحجاج فى منى".

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