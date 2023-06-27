ميتا تعلن عن أدوات جديدة للرقابة الأبوية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت موقع "تك كرانش" التقنى أن الأدوات الجديدة تتضمن مركزًا جديدًا للإشراف الأبوى فى Messenger، وهى ميزة تحجب بشكل استباقى الرسائل المباشرة غير المرغوب فيها على Messenger و Instagram، وتدفع لتذكير المراهقين بضرورة أخذ قسط من الراحة.
يتم طرح ضوابط الإشراف، والتى ستكون متاحة فى Meta's Family Center، أولاً فى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا.
ستتيح هذه الأدوات للأوصياء رؤية إعدادات الخصوصية والسلامة للمراهقين، والتغييرات فى قائمة الاتصال بـ Messenger، ومقدار الوقت الذى يقضونه فى التطبيق. وسيحصل الأوصياء أيضًا على إشعار عندما يبلغ المراهق عن شخص ما - ولكن يتعين على الطفل السماح صراحة بهذا الإخطار.
يمكن للوالدين أيضًا إلقاء نظرة على إعدادات مثل من يمكنه إرسال رسائل إلى المراهقين - فقط أصدقائهم أو أصدقائهم أو لا أحد - ومن يمكنه مشاهدة قصصهم. سيحصل الأوصياء أيضًا على إشعار إذا غير الطفل أيًا من هذه الإعدادات.
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