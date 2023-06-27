خطة أمريكية بعشرات المليارات لتوسيع نطاق خدمات الإنترنت

جدة - نرمين السيد - وكشف الرئيس الأمريكى جو بايدن عن خطة لتقسيم استثمارات بـ42 مليار دولار مخصصة لتوسيع نطاق خدمات الإنترنت على كافة الولايات المتحدة؛ من أجل إتاحة الوصول لخدمات واسعة النطاق عالية السرعة لجميع الأمريكيين بحلول 2030. وقال جيف زينتس كبير موظفى البيت الأبيض: لدينا فرصة تاريخية لنشكل تغييراً حقيقياً فى حياة الناس. وتقدر الإدارة الأمريكية أن هناك نحو 8.5 مليون موقع فى الولايات المتحدة محروما من اتصالات واسعة النطاق لخدمة الإنترنت.

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