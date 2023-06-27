مليونير يرسب 27 مرة فى امتحان دخول الجامعة

جدة - نرمين السيد - وقال "شى" إن الامتحانات كانت صعبة وَفق ما نشرت "bbc" عربى.
ويحاول ليانغ اجتياز امتحان دخول الجامعة منذ عام 1983، لكنه أصيب بخيبة أمل نتيجة فشله أيضا هذا العام.
اختبار "Gaokao" هو اختبار مخصص لخريجى المدارس الثانوية من أجل الالتحاق بالجامعة، ومعروف بصعوبته البالغة، خاصة فى الرياضيات واللغة الإنجليزية.
وحسب البيانات الحكومية، نجح فى هذا الاختبار للعام الحالى 41.6% فقط من المتقدمين للجامعات.
ورغم عمل ليانغ فى وظائف مختلفة بعد فشله الأول فى الاختبار، لكنه أصر على استكمال مسيرته لدخول الجامعة.
وبدأ عمله نحو تكوين ثروته الضخمة ببيع الأخشاب بالجملة، واستطاع جمع مليون يوان فى عام واحد، ليبدأ نشاطه التجارى الخاص فى قطاع المقاولات.
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