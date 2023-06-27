وكالة الفضاء الروسية: نجاح إطلاق صاروخ يحمل 43 قمرًا صناعيًا إلى الفضاء

جدة - نرمين السيد - أعلنت مؤسسة "روس كوسموس"، وكالة الفضاء الروسية، نجاح إطلاق صاروخ "سويوز" والذى يحمل 43 قمرًا صناعيًا إلى الفضاء، وأن الأقمار انفصلت عن الصاروخ وسلكت مساراتها فى مدار الأرض.





وذكرت المؤسسة - فى بيان، اليوم الثلاثاء، أنه من مطار فوستوتشنى الفضائى انطلق صاروخ "سويوز" الذى حمل إلى مدار الأرض 43 قمرًا بينها قمر Soyuz-2.1b الروسى الجديد، ونجحت الأقمار بالانفصال عن المرحلة الثالثة من الصاروخ.

وأضافت "أما الأقمار الـ 42 الباقية فتضم: 16 قمرًا نانويًا تم تطويرها من قبل طلاب جامعات روسية فى إطار مشروع Space-Pi، و9 أقمار طورت فى إطار برنامج UniverSat التابع لـ"روس كوسموس"، و17 قمرًا صغيرًا طورت لصالح عملاء روس وأجانب".

وكانت مؤسسة "روس كوسموس" قد ذكرت سابقا أن قمر Meteor-M No. 2-3 مصمم لدراسة موارد الأرض، ودراسة تأثيرات الأشعة الشمسية فى الفضاء القريب من كوكبنا، وجهّز بتقنيات تساعد فى عمليات البحث والإنقاذ، وبالمقارنة مع قمر Meteor-M No. 2-2 فإن هذا القمر حصل على رادارات وهوائيات نشطة ومعدات تسمح له بمراقبة الأرض فى جميع ظروف الطقس، ومراقبة الظواهر الفيزيائية المرتبطة بالشمس.